Pro-palästinensische Demos in Deutschland

Auch am Samstag haben in Deutschland wieder pro-palästinensische Demonstrationen stattgefunden - mehrere der anti-israelischen Kundgebungen wurden jedoch untersagt, wie etwa in Frankfurt am Main. Nach Angaben der Behörden hatten sich dort zunächst etwa 1.000 Menschen am Opernplatz versammelt. Nachdem die Polizei das Verbot der Kundgebung bekanntgab, zogen zeitweise etwa 200 bis 300 Demonstranten weiter durch die Innenstadt und sammelten sich auf verschiedenen Plätzen. Sie riefen den Angaben zufolge "Deutschland finanziert, Israel bombardiert" und "Freiheit für Palästina". Die Polizei erteilte Platzverweise, es gab auch Festnahmen.