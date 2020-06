Die Beratungsanfragen wegen Diskriminierungen, wie sie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) definiert sind, betrafen viele gesellschaftliche Bereiche. Neben der Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft gingen vor allem Beschwerden wegen Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts (29 Prozent) ein. Es folgen Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung (26 Prozent), des Lebensalters (12 Prozent), der Religion (7 Prozent), der sexuellen Identität (4 Prozent) und der Weltanschauung (2 Prozent).



Die häufigsten Anfragen wegen Diskriminierung wurden im Zusammenhang mit dem Arbeitsleben gestellt: 36 Prozent bezogen sich 2019 auf Benachteiligungen im Beruf oder bei der Jobsuche. Am zweithäufigsten wurden Anfragen im Zusammenhang mit Alltagsgeschäften, also bei der Wohnungssuche, beim Einkauf, in der Gastronomie oder bei Versicherungs- und Bankgeschäften registriert (26 Prozent). Auch gingen zahlreiche Anfragen zu Lebensbereichen ein, in denen das AGG nicht greift. Dazu zählt auch staatliches Handeln.



Quelle: www.antidiskrimierungsstelle.de