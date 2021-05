Die Polizei könne bei antisemitischen Vorfällen allerdings nur in ganz konkreten Situationen vorgehen, so Reul. "Wenn Symbole gezeigt, wenn Sprüche gerufen werden, dann muss die Polizei eingreifen." Das viel wichtigere Problem sei aber die Frage, was man tun könne, damit solche Einstellungen erst gar nicht entstünden. Werde bei "denjenigen, die aus arabischen Räumen nach Deutschland kommen" genug geschult in der Frage, was "unseren deutschen Staat ausmacht, was das besondere Verhältnis Deutschlands zu den Juden ausmacht", so Reul.