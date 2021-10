Vor genau zwei Jahren, am 9. Oktober 2019, versuchte ein Rechtsextremist in Halle an der Saale mit einer Waffe und selbst gebauten Sprengsätzen in die Synagoge im Paulusviertel einzudringen. Es war Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, und in der Synagoge befanden sich gut 50 Menschen. Der Angreifer schoss mehrmals auf die Tür, konnte sie aber nicht öffnen. Seinen Plan eines Massakers, das er auch noch live im Internet streamen wollte, scheiterte, er erschoss dann aber noch eine Passantin und einen Mann in einem Imbiss.