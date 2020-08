Die wöchentlichen Corona-Demonstrationen sorgen für Unbehagen bei Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Im Interview der "Welt am Sonntag" sagte Schuster: "Corona dient eindeutig als Katalysator für Verschwörungsmythen und auch für Antisemitismus." Jeder, der an einer Demonstration teilnimmt, müsse sich anschauen, "mit wem er sich gemein macht und letztlich dann auch dafür geradestehen".