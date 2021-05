Zu den wichtigsten Maßnahmen gehöre auch die Stärkung der Prävention in allen gesellschaftlichen Bereichen, online und offline. Nötig sei "eine konsequente Werte- und Geschichtsvermittlung für alle und von Anfang an - in der Schule, in der politischen Bildung, im Sportverein - um antisemitischer Hetze den Nährboden zu entziehen."