... ist Kantorin der Jüdischen Gemeinde in Berlin und war die erste jüdische Kantorin Deutschlands. Die 49-Jährige wuchs in Berlin auf, hat in Berlin, Jerusalem und New York studiert. Die Sängerin setzt sich mit verschiedenen Projekten für ein sichtbares jüdisches Leben in Deutschland ein.

Bildquelle: Salonavitall