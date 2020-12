Dabei stellte der Erste Senat des BVerfG erstmals das grundrechtliche Trennungsprinzip bei der Antiterrordatei zwischen Geheimdiensten und der Polizei hinten an - "angesichts des hohen Gewichts der Terrorismusbekämpfung für Gesellschaft und Staat", so Prof. Ferdinand Kirchhof, damaliger Vizepräsident des Gerichts in der Urteilsbegründung. Eine Antiterrordatei ist zulässig, aber in Grenzen.