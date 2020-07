Auch in den sozialen Medien hatten sich Millionen von Iranern unter dem Hashtag #notoexecution (Nein zur Hinrichtung) an einer landesweiten Protestwelle gegen die Urteile beteiligt. Auch viele Rechtsexperten in Teheran halten die Todesstrafen für die drei Jugendlichen wegen Krawallmacherei für extrem überzogen.