Aus einer Antwort des Statistischen Bundesamts an die Linke im Bundestag geht hervor, dass jeder vierte Beschäftigte in Deutschland weniger als zwölf Euro pro Stunde verdient. In Ostdeutschland lag der Anteil der Beschäftigungsverhältnisse mit unter zwölf Euro in der Stunde bei 36,7 Prozent. In Westdeutschland einschließlich Berlin betraf dies 24,7 Prozent der Beschäftigten.