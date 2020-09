Arbeitsminister Hubertus Heil. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat erweitertes Kurzarbeitergeld in der Coronakrise auf längere Dauer zugesichert. "Es stehen 26 Milliarden Euro aus den Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit (BA) genau dafür bereit", sagte Heil der "Wirtschaftswoche".



"Selbst wenn - wenn! - die Rücklage der BA aufgebraucht sein sollte, werden wir jederzeit in der Lage sein, Geld aus dem Bundeshaushalt zu mobilisieren", so Heil. Andere Gesetzesvorhaben liegen derzeit laut Heil dagegen vorerst auf Eis.