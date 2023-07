IW-Direktor: "Müssen wieder mehr arbeiten"

Mehrere Unternehmen in Deutschland haben eine verkürzte Arbeitszeit bei gleichem Lohn bereits eingeführt. In Deutschland testet unter anderem die Gemeinde Mengen in Baden-Württemberg die Vier-Tage-Woche in der Verwaltung - allerdings bei gleicher Wochenarbeitszeit. Anfang Juli war bekannt geworden, dass die britische Regierung einer Gemeindeverwaltung in England ein Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche untersagt hat.