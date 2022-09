Kirchner wird in zahlreiche Korruptionsaffären belastet. Der Vorfall ereignete sich inmitten wachsender Spannungen rund um die frühere Präsidentin. In einem Korruptionsprozess hatte die Staatsanwaltschaft in der vergangenen Woche eine zwölfjährige Freiheitsstrafe gegen die Vizepräsidentin gefordert. In dem Prozess geht es um öffentliche Ausschreibungen in Kirchners politischer Heimatprovinz Santa Cruz im Süden des Landes. Kirchner hat die Vorwürfe als politisch motiviert zurückgewiesen.