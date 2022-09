In den letzten vier Jahren hat es zahlreiche Attentate in Lateinamerika gegeben: Unter anderem versuchte im Wahlkampf 2018 in Brasilien ein Mann mit Kontakten zur linken Szene den später zum Präsidenten gewählten Rechtspopulisten Jair Bolsonaro zu erstechen.



In Kolumbien wurde auf den Hubschrauber des konservativen Präsidenten Ivan Duque geschossen, dessen Amtszeit vor wenigen Wochen endete.



In Haiti wurde Präsident Jovenel Moise ermordet, die Hintergründe dieses Attentats sind bis heute unklar, es gibt Verbindungen zu rechtsgerichteten Militärs aus Kolumbien.