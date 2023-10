Argentiniens tiefe Krise : Die Wahl der Verzweiflung

Zwei Mal die Woche erhöhen die Läden die Preise. So werden sie von den Großhändlern durchgereicht, die direkt an den internationalen Märkten hängen. Die Geldbündel in Ernestinas Tasche werden immer dicker, ihr Wert aber schwindet. Kurz vor der Präsidentschaftswahl am Sonntag ist der Peso noch einmal abgerutscht. Inzwischen steuert die Inflationsrate in Richtung 140 Prozent.