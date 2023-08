Rapid Viking 2023 : Warum die Luftwaffe in Island trainiert

Was machen sechs deutsche Eurofighter-Jets und 30 Soldaten der Luftwaffe auf einem militärischen Stützpunkt in Island? Was die Bundeswehr gerade abhält, nennt sich "Rapid Viking 2023" und ist eine zweiwöchige Übung, bei der gezeigt werden soll, wie schnell Truppen in Island einsatzbereit sein können. Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren trainiert die Luftwaffe damit wieder in Island.