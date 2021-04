Seit Jahrzehnten vermeiden US-Präsidenten, die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord zu bezeichnen - aus Rücksichtnahme auf den Nato-Partner Türkei. Doch US-Präsident Joe Biden bricht nun damit. In einer vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung Bidens zum 106. Gedenktag an die Gräueltaten im Ersten Weltkrieg hieß es: