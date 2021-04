Später am Samstag bestellte das türkische Außenministerium den US-Botschafter in Ankara ein. Bidens Äußerungen hätten "eine Wunde" in die Beziehungen beider Länder geschlagen, "die schwer wieder gut zu machen" sei, kritisierte das türkische Außenministerium laut der Nachrichtenagentur Anadolu. Zuvor hatte es Bidens Positionierung "auf das Schärfste" zurückgewiesen.