Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet soll als neuer Vorsitzender die CDU in das Superwahljahr führen. Bei der Online-Stichwahl setzte er sich mit 521 Stimmen gegen Friedrich Merz mit 466 Stimmen durch. In seiner Bewerbungsrede positionierte sich Laschet nochmals als Kandidat der Mitte und setzte auf Authentizität: "Ich bin nicht der Mann der perfekten Inszenierung, sondern Armin Laschet." Welche Werte vertritt der 59-Jährige und was prägt sein politisches und persönliches Leben?