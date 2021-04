Armin Laschet will nach Berlin. Und jetzt ist klar: Die Union will das auch. Die K-Frage ist für die Partei also geklärt und es beginnt der geschlossene Wahlkampf. Davon hat der 60-jährige NRW-Ministerpräsident dieses Jahr schon einen erfolgreich hinter sich gebracht. Im Januar machte er das Rennen gegen gleich zwei Kandidaten zum CDU-Parteivorsitzenden.