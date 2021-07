Über die aktuelle Menschenrechtslage in Aserbaidschan heißt es in dem Bericht: Dutzende Oppositionelle seien "willkürlich festgenommen und inhaftiert" worden, die Rechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt. Zudem gebe es zahlreiche Informationen über "Folter und andere Misshandlungen" von Oppositionellen in Haft.