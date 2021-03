Nach einem halben Jahr Waffenruhe und wirtschaftlichem Niedergang kam es in Assad-Gebieten wieder zu Protesten, zu öffentlicher Kritik an der Regierung: "Syrien gehört uns, nicht dem Assad-Clan" – solche Parolen waren so lautstark, dass Präsident Assad dem Druck nachgab und Premierminister Imad Chamis entließ – ohne Angaben von Gründen.