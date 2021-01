Vor dem erwarteten Urteil im Auslieferungsverfahren von Julian Assange am zentralen Strafgericht "Old Bailey" in London haben sich deutsche Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien gemeinsam an die britische Regierung gewandt. Sie appellierten, eine Freilassung des Wikileaks-Gründers zu erwirken und damit eine Auslieferung Assanges an die USA zu verhindern.