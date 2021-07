In einem offenen Brief fordern rund 120 Politiker, Künstler und Journalisten anlässlich der bevorstehenden USA-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deren Einsatz für die Freiheit von Julian Assange. In dem Schreiben vom 11. Juli an Merkel, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: