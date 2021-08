Asselborn: "Es geht um Leben und Tod"

Bei den Verhandlungen in Brüssel setzte sich jedoch die Fraktion, die in erster Linie auf Abschottung setzen will, durch: In der Abschlusserklärung dominiert das Wort "Sicherheit". Eine verbindliche Zusage zu Flüchtlingskontingenten gibt es nicht. "Unterstützung in Form von Neuansiedlungen kann auf einer freiwilligen Basis angeboten werden", heißt es in der Erklärung. Am Ende kann damit jedes Land selbst entscheiden. Eine Niederlage für den luxemburgischen Außenminister.