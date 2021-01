Deutlich weniger Asylanträge im Jahr 2020

Wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte, ist im vergangenen Jahr für 102.581 Menschen erstmals ein Asylantrag in Deutschland gestellt worden. Darunter sind 26.520 Anträge auf Schutz, die in Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr betreffen. 2019 waren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 142.509 Asylerstanträge eingegangen.