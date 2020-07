Nach Ansicht der meisten Rechtsexperten wäre die Zurückweisung an der Grenze ein Verstoß gegen die Dublin-Regeln. Der Grund: Die Dublin-Verordnung schreibt nicht nur vor, dass der Staat, der jemanden zuerst registriert hat, sich um ihn kümmern muss. Sie regelt auch das Verfahren, mit dem ein Flüchtling in diesen Staat "überstellt" wird. Und mit diesen Vorschriften ist eine Zurückweisung an der Grenze nicht vereinbar.



Wenn beispielsweise ein Flüchtling an der deutschen Grenze steht und die Bundespolizei dort mit Hilfe der Eurodac-Datei feststellt, dass er bereits in Italien registriert wurde, dann muss Deutschland zunächst in Italien anfragen, ob man dort bereit ist, ihn zurückzunehmen. Die "Rücküberstellung" darf erst erfolgen, nachdem die italienischen Behörden zustimmt haben oder nachdem sie es versäumt haben, fristgerecht zu antworten. Dafür sieht die Dublin-Verordnung Fristen vor, die teils mehrere Wochen, aber auch Monate dauern können.



Man darf einen Flüchtling aber nicht tage- oder wochenlang an der deutsch-österreichischen Grenze stehen lassen, bis eine Antwort aus Italien kommt (oder bis die Antwort-Frist ergebnislos abgelaufen ist). Das geht schon deshalb nicht, weil bereits die Grenzkontrolle auf deutschem Boden stattfindet. Ein "Niemandsland" im Grenzgebiet gibt es nicht. Der Flüchtling befindet sich also in jedem Fall auf deutschem Boden und muss hier nach menschenwürdigen Minimalstandards untergebracht und versorgt werden, bevor er gegebenenfalls nach Italien abgeschoben werden kann.



Es gibt unter Juristen auch eine Minderheitsmeinung, nach der die Zurückweisung an der Grenze zulässig ist. Die weitaus meisten Experten für Migrationsrecht sehen das aber anders.