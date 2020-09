Die Erhebung von BR und SWR zeigt zudem regionale Unterschiede, was den Verfolgungsdruck bei diesen Straftaten betrifft. In Baden-Württemberg wurden demnach 64 Prozent der ermittelten Täter verurteilt, in Brandenburg nur 26 Prozent. Die Einstellung der Verfahren wurde demnach häufig damit begründet, dass für Staatsanwaltschaft oder Gericht die Beweise nicht ausreichend waren.