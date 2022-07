Was ist nachhaltig und was nicht? Mit der Taxonomie versucht sich die EU an einer Definition. Es soll eine Art Gütesiegel für nachhaltige Finanzprodukte geschaffen werden und damit mehr Transparenz für Anlegerinnen und Anleger entstehen. Die Taxonomie ist also für die Entscheidung, was in ein nachhaltiges Portfolio darf und was nicht, von großer Bedeutung.