...sieht vor, bis 2031 ein Atom-Endlager zu finden. Das Endlager soll vor allem sicher sein, das Verfahren bei der Suche daher wissenschaftsbasiert, transparent sowie unter Beteiligung aller Betroffenen ablaufen. Anerkannte Persönlichkeiten und Bürgervertreter werden in einem Nationalen Begleitgremium zwischen Akteuren und Öffentlichkeit vermitteln.



Geplant sind mehrere aufeinanderfolgende Phasen, um ungeeignete Standorte auszuschließen, geeignete zu identifizieren, dann ober- und unterirdisch zu erkunden. In einem Zwischenbericht wird am 28.9.2020 gezeigt, welche Gebiete aufgrund fehlender geologischer Voraussetzungen ausscheiden könnten.



Darüber diskutieren anschließend Kommunen, gesellschaftliche Organisationen, Bürger und Wissenschaftler auf Fachkonferenzen. Künftig werden in Regionalkonferenzen das weitere Vorgehen und Untersuchen in geeigneten Regionen begleitet. Der Bundestag berät und entscheidet nach jeder Phase per Gesetz über das weitere Vorgehen.