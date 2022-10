Pro und Contra : Mit Atomkraft aus der Energiekrise?

Es sei, so "Ausgestrahlt", richtig, die Reaktoren spätestens Ende Dezember abzuschalten. Der Stresstest des Wirtschaftsministeriums habe gezeigt, dass "1. Die Stromversorgung in Deutschland ist sicher, selbst in extremen Situationen. 2. AKW sparen so gut wie kein Gas. 3. Um mehr Strom in Nachbarländer zu exportieren, fehlt es an Stromleitungen, nicht an Kraftwerken". Zur "sozialverträglichen Bewältigung der Energie(preis)krise" könnten Atomkraftwerke nichts beitragen.