Bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager für Deutschland scheidet das niedersächsische Gorleben aus, dafür rücken weite Teile Bayerns in den Blickpunkt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) schloss in ihrem am Montag veröffentlichten Zwischenbericht die Gesteinsschichten unter Gorleben als instabil aus: "Der Salzstock Gorleben wird daher nicht bei den weiteren Arbeiten der BGE zu den Vorschlägen über die Standortregionen betrachtet." Dafür kommt unter anderem Bayern in die Diskussion, da das Granitgestein dort grundsätzlich als geeignet für ein unterirdisches Lager für hochradioaktiven Müll genannt wird.