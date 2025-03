moma-Duell: Braucht Europa atomare Abschreckung?

Atomwaffen auch zum Schutz Europas einzusetzen - dafür wirbt nun Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angesichts der Bedrohung durch Russland. Damit hat Macron die Debatte um nukleare Sicherheit in Europa entflammt. "Unsere nukleare Abschreckung schützt uns: Sie ist vollständig, souverän und durch und durch französisch", sagte Macron am Mittwoch in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation.