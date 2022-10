Greiner: Es ist völlig klar, wer den Krieg angefangen und wer die Eskalationsdominanz hat. Wenn Putin will, schickt er Raketen, Marschflugkörper und was auch immer er in seinem Repertoire hat auf Großstädte in der Ukraine. Das wird er noch mehr tun, wenn er den Eindruck bekommt, dass er seine Minimalziele nicht erreichen kann. Wenn wir einen Ausweg aus diesem Schlamassel wollen, dann sind beide Seiten gezwungen, von ihren Maximalforderungen Abstand zu nehmen – wie in der Kuba-Krise. Man muss diplomatisch überlegen, welches Modell für alle Beteiligten halbwegs erträglich wäre.