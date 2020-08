Verträge zum Schutz vorm atomaren Overkill

Der New-Start-Vertrag ist das letzte große bilaterale atomare Abrüstungsabkommen. Es sieht vor, die interkontinentalen Atomwaffen Russlands und der USA zu verringern. Es trat am 5. Februar 2011 in Kraft und wird am 5. Februar 2021 enden, falls es nicht verlängert wird. Gespräche zur Rettung des New-Start-Abkommens gab es Ende Juni in Wien. Sie sollen fortgesetzt werden.