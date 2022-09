Prozess um das Nizza-Attentat  : Das Warten auf Antworten 

Am 14. Juli 2016 verbringen Anne Murris und ihr Mann ihren Urlaub in Norwegen, als sie von dem Anschlag an der Strandpromenade von Nizza, ihrer Heimatstadt erfahren. Ein Mann hat einen 19-Tonnen-LKW in die Menschenmassen gelenkt, mitten in die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag, hören sie in den Nachrichten.