In Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union zu ihrem Gipfel. Bei der Versammlung wird Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa den AU-Vorsitz übernehmen. Er stellte die Präsidentschaft des AU-Gründerstaates unter das Motto «Silence the guns» (Die Waffen zum Schweigen bringen).



UN-Generalsekretär António Guterres hatte sich in Addis Abeba besorgt zur Instabilität in der Sahelregion und in Libyen geäußert. Es sei ein Skandal, was in Libyen geschehe; dort gingen Waffenlieferungen und Kämpfe ungebremst weiter. «Ich denke, wir müssen Libyens Souveränität wiederherstellen», sagte er. Die Vereinten Nationen unterstützten die Idee eines AU-Versöhnungsforums. Ein Waffenstillstand sei dringend erforderlich.