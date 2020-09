Ein Polizist im bayerischen Mitterteich.

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Trotz des Appells von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu mehr Disziplin drohen in der Coronakrise Ausgangssperren in mehreren Bundesländern. Seit Donnerstag dürfen die Menschen in drei Orten in Bayern bereits nur noch in Ausnahmefällen auf die Straßen.



Bayerns Landeschef Markus Söder (CSU) drohte mit einer Ausgangssperre für das ganze Bundesland. Auch der saarländische Regierungschef Tobias Hans (CDU) hält eine "schnelle und harte Ausgangssperre" sogar in ganz Deutschland für möglicherweise unvermeidlich.