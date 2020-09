Pub in London. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

In Großbritannien werden zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie alle Pubs, Bars, Restaurants und Cafes geschlossen. "Ich weiß, dass wir etwas Außergewöhnliches machen, wir nehmen das uralte und unveräußerliche Recht frei geborener Menschen, in den Pub zu gehen, weg", sagte Premierminister Boris Johnson.



Auch Nachtclubs, Theater, Kinos, Freizeitzentren und Sportstudios dürften nicht mehr betrieben werden. Das Verbot gelte bereits von heute Abend an. Bislang hatte Johnson nur empfohlen, diese Einrichtungen zu meiden.