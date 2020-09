Vorbereitungen für die Demokraten-Vorwahlen.

Quelle: John Pendygraft/Tampa Bay Times via ZUMA Wire/dpa

Die Vorwahl der US-Demokraten in Ohio muss wegen des neuen Coronavirus möglicherweise verschoben werden. Gouverneur Mike DeWine sagte, er habe zwar nicht die Befugnis, die Abstimmung am Dienstag abzusagen, aber einige Wähler könnten wegen der möglichen Ansteckungsgefahr im Wahllokal vor Gericht ziehen und eine Verschiebung beantragen.



So weit wolle er es nicht kommen lassen und schlage deshalb als neuen Termin den 2. Juni vor. Die vorzeitige Stimmabgabe solle bis dahin weitergehen.