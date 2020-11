Was treibt Jugendliche zur Gewalt?

Das sagt Bernd Holthusen, Wissenschaftler am Deutschen Jugendinstitut in München. Rahmenbedingungen könne man beeinflussen, Angebote könnten auch in den Schulen gemacht werden, aber am Ende könne es nur um eine Reduzierung gehen, sagt Holthusen im Gespräch mit ZDFheute. Man habe allerdings schon einiges erreicht. Jugendsozialarbeiter, Sozialarbeiter an den Schulen und Jugendbeamte der Polizei hätten gefährdete Jugendliche im Blick.