Als Soldaten der Roten Armee Auschwitz am 27. Januar 1945 befreiten, nahm die Welt davon kaum Notiz. Erst viel später wurde dieser Tag ins öffentliche Bewusstsein gerückt. 1996 proklamierte Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Ein Gedenktag für alle Opfer, nicht nur die jüdischen. An öffentlichen Gebäuden in Deutschland wird an diesem Tag Trauerbeflaggung gesetzt, im Bundestag findet eine Gedenkstunde statt. 2005 erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar zum "Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust". Seither wird weltweit an diesem Datum an die Schrecken des nationalsozialistischen Rassenwahns erinnert.