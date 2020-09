Eine menschenleere Straße mit vielen Bars und Kneipen in Bamberg.

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Bei Kontrollen seit Mitternacht wurden in Bayern nach Polizeiangaben und laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nur wenige Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen festgestellt. Meist Menschen, die sich in kleineren Gruppen aufhalten. Sie erhalten nun Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung.



Seit der Nacht gelten in Bayern zur Eindämmung des Coronavirus weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur noch mit triftigen Gründen erlaubt.