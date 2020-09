Die Ausgangsbeschränkung, die Freiburg verhängt, wurde auch als Betretungsverbot bezeichnet. Öffentliche Orte dürfen nicht mehr in größeren Gruppen betreten werden. Wobei wiederum die Bestimmung öffentlicher Orte relativ offen bleibt. Ist es schon die öffentliche Straße oder erst der Park oder der Bolzplatz um die Ecke.



Ob man sich am Sonntag bei der Schaltkonferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten vielleicht doch noch auf bundesweit einheitliche weitreichende Ausgangsbeschränkungen einigen wird, hängt im Prinzip von zwei Dingen ab: Wie viele Menschen bundesweit am Samstag in Parks und an anderen öffentlichen Orten in Gruppen zusammen stehen oder sitzen und die Steigerungsrate der Neu-Infektionen. Was auch immer Bund und Länder für Einschränkungen beschließen, immer stellt sich - neben all den Problemen, die die Krise für Wirtschaft und Arbeitsmarkt bringt - die Frage: Was kann man den an maximale Freizügigkeit gewöhnten Bundesbürgern wie lange zumuten?