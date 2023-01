Die Ausländerbehörden in Deutschlands großen Städten kommen einem Bericht zufolge mit der Beantwortung von Anfragen und Anträgen oft nicht hinterher. Allein in München seien derzeit 25.000 E-Mails und Online-Anträge unbeantwortet, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Samstag. In Stuttgart seien es 15.000, in Essen 4.000.