80 Jahre D-Day: Gemeinsam feiern in der Normandie

Deutsche und US-amerikanische Soldaten zu Gast bei Franzosen: In der Normandie wird gemeinsam an den D-Day erinnert - an Krieg und das, was daraus gelernt wurde.

Vor 80 Jahren landeten die Alliierten in der Normandie. Heute kommen Franzosen und Deutschen im Gedenken zusammen. Quelle: Lukas Nickel

Es ist mittlerweile eine Tradition in dem kleinen Ort Picauville in der Normandie: Jedes Jahr um den 6. Juni laden einheimische Familien US-amerikanische und deutsche Soldat*innen zu sich nach Hause zum Essen ein - um an die Landung der Alliierten in der Normandie zu erinnern, den D-Day. Die Idee hinter dem Ganzen erklärt Gastgeberin Aimée Auvray:

Wenn sich Menschen gut verstehen, haben sie vielleicht keinen Grund, sich zu bekriegen. Natürlich kann man die Welt nicht mal eben so ändern. Aber so kleine Gesten wie diese sind wichtig, weil sie ein Zeichen setzen. Aimée Auvray

Und wie könnte die Verständigung besser funktionieren, als bei einem gemeinsamen Essen? Vor Ort sind Soldat*innen aus der Luftlandebrigade mit Standort im saarländischen Saarlouis. Französisch sprechen die meisten nicht, man verständigt sich mit Hand, Fuß und Online-Übersetzer. Die Sonne geht langsam unter, am Himmel nur ein paar kleine Wolken, bestes Wetter für einen langen Abend.

Am 6. Juni 1944 starteten Amerikaner, Briten, Kanadier und ihre Verbündeten eine Großoffensive auf Hitlers Truppen, um Europa von den Nazis zu befreien – der sogenannte "D-Day". 06.06.2024 | 1:03 min

Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich

Mehr als zehn Menschen versammeln sich auf der Terrasse. Weil der Platz im Garten der Auvrays nicht reicht, wird kurzerhand noch ein Tisch aus dem Haus geholt. "Wir müssen etwas improvisieren", sagt Aimée Auvray. Für sie und ihre Familie ist das gemeinsame Essen immer wieder ein Highlight.

Bei all der Lockerheit und dem Spaß geht es aber auch darum, an die Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich zu erinnern. Die Essenseinladungen sind damit auch ein Zeichen für den Frieden - hier, wo im Zweiten Weltkrieg viele Menschen ums Leben kamen. Auvrays Familie litt damals selbst unter der deutschen Besatzung.

D-Day - Der Tag, als die Alliierten landeten Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten an der Küste der Normandie. Der Auftrag: Westeuropa von den Nazis zu befreien, die damals auch die Normandie besetzt hatten. Der Tag war der Auftakt für blutige Schlachten im Zweiten Weltkrieg - und leitete die Befreiung Frankreichs sowie Westeuropas ein. Allein am D-Day kamen tausende Alliierte ums Leben.

D-Day: 80 Jahre später

Die Alliierten landeten am 6. Juni 1944 an den Stränden der Normandie, um Westeuropa von den Nazis zu befreien. Jetzt 80 Jahre später zusammen am Tisch zu sitzen, sei auch für ihn etwas Besonderes, erklärt Bundeswehrsoldat Oliver: "Man darf auf gar keinen Fall vergessen, was da früher passiert ist. Zu fremden Familien zu kommen, überhaupt in das Land zu kommen und die Freundschaft aufrechtzuerhalten, das ist auf jeden Fall wichtig."

Zum 80. Jahrestag des sogenannten D-Day, Auftakt der Befreiung Europas von der Nazi-Herrschaft, werden zahlreiche Regierungs- und Staatschefs in der Normandie erwartet. 06.06.2024 | 1:35 min

Denkmal für US-Frauen im Zweiten Weltkrieg

Der nächste Morgen: In Picauville wird ein Denkmal für die US-amerikanischen Frauen im Zweiten Weltkrieg eingeweiht. Es geht um das Leid, die Toten, den Horror dieser Zeit. Die Soldat*innen der Bundeswehr stehen stramm, hören sich die Zeremonie an. Sie alle wurden hier herzlich aufgenommen, erklärt Major Mario Wagner von der Luftlandebrigade:

Ich halte es für nicht selbstverständlich, dass wir 80 Jahre später jetzt hier als Freunde eingeladen werden, um an diesen Zeremonien teilzunehmen, die ja eigentlich eben nun mal die Landung der Alliierten in Frankreich feiern. Major Mario Wagner, Luftlandebrigade

Nach der Zeremonie lädt die Bundeswehr dann selbst zum Essen ein: Spaghetti Bolognese für mehrere Schulklassen aus der Nähe. Keine französische Haute Cuisine, aber den Kindern schmeckt es trotzdem.

Bei der alliierten Landung in der Normandie spielen viele Zufälle eine Rolle. War die Invasion im Jahr 1944 ein voller Erfolg, oder haben die Alliierten eine große Chance verpasst? 02.06.2024 | 19:11 min

Früher Krieg, heute Frieden

Sie haben sich Fragen überlegt und kommen langsam mit den Soldat*innen ins Gespräch. Manchmal auf Französisch, manchmal auch auf Englisch. Die Kinder würden sich freuen über den Austausch mit den Soldat*innen, erklärt Lehrerin Estelle Chaulieu. Die Lehrerin betont:

Vor 80 Jahren waren wir im Krieg, das wissen sie. Aber man muss ihnen auch beibringen, dass heute Frieden herrscht. Estelle Chaulieu, Lehrerin

Wie es zu diesem Austausch unter Völkern kam, daran kann sich in Picauville niemand so genau erinnern. Es war einfach irgendwann so, sagen sie hier. Dass dann neben der US-amerikanischen Armee irgendwann auch die deutsche dazu kam, scheint vielen hier eine logische Konsequenz zu sein. "Wir sind Nachbarn", erklärt Gastgeberin Aimée Auvray, und:

Wir konnten doch nicht unser Leben lang Feinde bleiben. Aimée Auvray