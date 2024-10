Recht auf Abtreibung: Säuglingssterblichkeit in USA gestiegen

Nach der Aufhebung des landesweiten Rechts auf Abtreibung durch das Oberste Gericht in den USA ist es zu einem sprunghaften Anstieg der Säuglingssterblichkeit gekommen. Dies geht aus einer Studie hervor, die am Montag in der US-Fachzeitschrift "Jama Pediatrics" veröffentlicht wurde. Demnach waren Ursache oft angeborene Anomalien.