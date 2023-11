Ägypten: Kann der "Friedensgipfel" Nahost Frieden bringen?

Treffen in Ägypten : Kann der "Friedensgipfel" Frieden bringen?

von Anna Feist 21.10.2023 | 01:50 |

Ein derzeit in Ägypten stattfindendes internationales Gipfeltreffen soll den Weg für Frieden in Nahost bahnen. Einziger Haken: Keine der Konfliktparteien wird in Kairo erwartet.