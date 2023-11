Ägyptens Angst vor Massenflucht aus Gaza

Ägyptens Dilemma am Grenzübergang Rafah 14.10.2023 | 1:43 min

Ägypten bereitet sich auf medizinische Notfälle aus dem benachbarten Gazastreifen vor, sorgt sich aber vor massenhafter Flucht, so ZDF-Korrespondentin Atai. 11.10.2023 | 2:08 min

Neun Millionen Flüchtlinge leben bereits in Ägypten

Am Donnerstag begründete der ägyptische Präsident seine Angst so: "Das ist eine signifikante Bedrohung, denn das würde die Liquidierung der Palästinensischen Sache bedeuten. Es ist wichtig, dass die Menschen standhaft bleiben und ihr Land nicht verlassen."

Erst dann verwies al-Sisi auf die neun Millionen Flüchtlinge, die in Ägypten bereits leben. Sie belasten die ohnehin bröckelnde Wirtschaft. Kämen nun noch Hunderttausende heimatlose Palästinenser hinzu, die wie in Jordanien und Libanon dauerhaft bleiben könnten, dürfte das die Situation weiter verschärfen.

Grenze zu Gaza seit 2014 für Presse ein "schwarzes Loch"

Ein ägyptischer Sicherheitsoffizier, so die Nachrichtenagentur AP, spricht davon, dass Ägypten deshalb derzeit "beispiellose Maßnahmen" ergreife, um die Grenze zu sichern. Was das bedeuten könnte, zeigt ein Video, das in diesen Tagen in den sozialen Medien kursiert: Es zeigt Betonklötze, die den Grenzübergang abriegeln. Verifizieren können wir das nicht, denn die Grenze sei ein "schwarzes Loch", sagen ägyptische Journalisten, wohl seit 2014 sei dort offiziell keine Presse erlaubt.