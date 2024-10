Ja zu AfD-Antrag: Flirten CDU/CSU auf EU-Ebene mit rechts?

Der Änderungsantrag, um den es geht, wurde von der AfD und ihrer Fraktion "Europa der Souveränen Nationen" (ESN) eingebracht. Darin wird eine "angemessene Finanzierung physischer Barrieren an den Außengrenzen der Union" gefordert. Dafür gestimmt hat die konservative Europäische Volkspartei (EVP) - also die Partei, in der CDU und CSU auf europäische Ebene Mitglied sind.